Zahlreiche Bemühungen, den russischen Anteil an sich zu ziehen, sind nun gescheitert sind. Daraufhin wurde der Syndikatsvertrag gekündigt. Im April 2007 beteiligte sich die Rasperia Trading Limited, eine Holding-Gesellschaft des russischen Industriellen Oleg Deripaska, am Aktienkapital der Strabag SE. Zu diesem Zweck wurde das Grundkapital der Strabag SE von Nominale 70 Millionen Euro auf 95 Millionen Euro erhöht. In geringem Umfang veräußerten die Altaktionärinnen der Strabag SE-Anteile aus ihrem Bestand an Rasperia Trading Limited.

Der Syndikatsvertrag sah neben der Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern auch die Koordination von Abstimmungsergebnissen auf der Hauptversammlung vor.