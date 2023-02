Peter Krammer, designierter CEO der Swietelsky AG: „Unsere Unternehmensgruppe befindet sich am Beginn eines Transformationsprozesses. Ohne professionelle strategische Kommunikation geht da gar nichts. Sandra Bauer verfügt über einen beeindruckenden Track Record in vielen Bereichen der Konzernkommunikation. Ihre Begeisterung für unsere Themen ist unübersehbar. Ihre Art, sich Themen zu widmen, inspiriert. Wir freuen uns, sie als Strategin und Umsetzerin für unser Team gewonnen zu haben.“

Unter anderem läutete Bauer als Leiterin der Porr Unternehmenskommunikation eine neue Ära in den Bereichen Corporate Communications & Marketing ein. Sie baute als Head of Corporate Communications die Stabstelle bei der Immofinanz AG auf, leitete den Bereich Marketing und Communications bei Accenture in Österreich und war in ihren Anfängen für die Wienerberger AG tätig.



Bauer folgt in ihrer Funktion Clemens Kukacka, der Ende 2022 die Bereichsleitung Human Resources übernahm.