Österreichs drittgrößter Baukonzern Swietelsky bekommt mit Noch-Strabag-Vorstandsmitglied Peter Krammer ab April 2023 einen neuen Vorstandschef. Er folgt dem langjährigen Vorstandschef Karl Weidlinger, der in Pension geht, gab das Linzer Unternehmen am Mittwoch bekannt. Krammer sammelte bei Swietelsky und Porr Erfahrung, bis er 2005 zur Strabag wechselte und dort 2010 Vorstandsmitglid wurde. Krammer wechselt am 1. Jänner 2023 in den Swietelsky-Vorstand und wird ab April dessen Chef.