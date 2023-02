Zu Jahresmitte 2022 hat die Beschäftigung in Österreich einen neuen Rekordstand erreicht. Insgesamt bestanden rund 4,2 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Das entspricht einem Plus von 1,1 Millionen seit dem Jahr 1995. Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse ist somit im Durchschnitt um knapp über ein Prozent pro Jahr gestiegen.



Trotz der Rekordbeschäftigung werden die Klagen der Unternehmen über ein enger werdendes Angebot am Arbeitsmarkt lauter. Die Anzahl der Arbeitssuchenden inklusive Schulungsteilnehmer:innen ist im Herbst 2022 auf rund 250.000 gesunken und weit über 100.000 freie Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Mit 2,0 ist die Stellenandrangziffer mit Abstand auf dem niedrigsten Stand der vergangenen drei Jahrzehnte.



„Angesichts des Rekords an Beschäftigungsverhältnissen liegt auch das Arbeitszeitvolumen in Österreich mit saisonbereinigt fast 1,5 Milliarden Stunden im zweiten Quartal 2022 auf einem Allzeithoch. Allerdings ist das Arbeitszeitvolumen seit 1995 ‚nur‘ um rund 18 Prozent gestiegen, während die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse um 35 Prozent zugenommen hat“, meint UniCredit Bank Austria Ökonom Walter Pudschedl. Die Auseinanderentwicklung der beiden Zeitreihen hat sich seit der Pandemie noch verstärkt. Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse liegt aktuell um rund 2,5 Prozent höher als im Jahr 2019, das Arbeitszeitvolumen hat dagegen leicht abgenommen.



Mit saisonbereinigten rund 360 Stunden pro Beschäftigtenverhältnis ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro Beschäftigungsverhältnis im zweiten Quartal 2022 um über 50 Stunden geringer als im Jahresdurchschnitt 1995. Das entspricht einem Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeit um rund 14 Prozent. Während in den ersten zehn Jahren – nach anfänglichen Zuwächsen – der Rückgang der Arbeitszeit pro Beschäftigungsverhältnis relativ überschaubar blieb, steigerte sich das Tempo deutlich ab dem Jahr 2005 und erhöhte sich aktuell im Vergleich zur Vor-Pandemiezeit nochmals. Allein seit dem Jahr 2019 kam es zu einem Rückgang der Arbeitszeit pro Beschäftigungsverhältnis um 10 Stunden im Quartal bzw. 3 Prozent.



„Seit 1995 hat sich die wöchentliche Arbeitszeit pro Beschäftigtenverhältnis von rund 32 auf 27 Stunden verringert und das Tempo des Rückgangs nimmt zu. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt aktuell um fast eine Stunde niedriger als vor Ausbruch der Pandemie. Der von den heimischen Unternehmen beklagte Mangel an Arbeitskräften scheint somit auch durch einen Mangel an zur Verfügung gestellter Arbeitszeit durch das Arbeitsangebot hervorgerufen zu werden“, meint Pudschedl.