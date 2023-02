Ihr Bauprojekt, Ihre Produktinnovation, Ihre Problemlösung können Ihren Platz in unserem Magazin und auf unserer Website finden - im Sonderteil "Solid BEST OF…die VORZEIGEPROJEKTE der österreichischen Bauwirtschaft". Erscheint im Solid Ausgabe 12/1 (ET: 07. Dezember) + Online auf solidbau.at. Unterlagen bis spätestens 30. November.



Hierzu gibt es gesonderte Preise (bei Direktverrechnung):



2/1 Doppelseite um € 2.990.-

2-4 Fotos + Projektbeschreibung (können auch 2 Projekte sein) ca. 3.500 Zeichen + Statement und Bild Geschäftsführung)

1/1 Seite um € 1.990.-

1-2 Fotos + Projektbeschreibung ca. 1.800 Zeichen



Wir gestalten die Seite(n), Sie erhalten einen Abzug für eventuelle Korrekturen.

Bitte kontaktieren Sie unsere Projektleiterin Frau Claudia Adam HIER!