Die Umsetzung des europäischen Green Deal wird in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Treiber für die Märkte im Bereich Renovierung werden. Laut einer Studie von B+L Martforschung aus Bonn (D) sind die bisherigen Fortschritte bei der Energieeffizienz regional sehr unterschiedlich ausgeprägt.



Der Gebäudebestand in der Europäischen Union umfasst über 118 Mio. Wohngebäude und über 250 Mio. Wohneinheiten. Der Großteil (53,7 %) dieser Wohneinheiten befindet sich in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Aber auch kleinere Märkte spielen eine wichtige Rolle in der EU-Strategie, da die Energieeffizienz in diesen Märkten oft unter dem EU-Durchschnitt liegt.

„Energieeffizienz bzw. Klimaneutralität im Gebäudebestand wird damit zum beherrschenden Thema der kommenden Jahre“, sagt Studienautor Marcel Dresse.