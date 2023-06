Der Bauschutt kommt in Form von Recycling-Baustoffen wieder in der Baubranche zum Einsatz. Die Nachfrage nach solchen wiederaufbereiteten Baustoffen werde in den kommenden Jahren auch aufgrund der ab 2024 geltenden EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) steigen.

Der Einsatz von recycelten Baustoffe sei ein wesentlicher Schritt hin zum klimaneutralen Bauen. Weitere Hebel seien etwa effiziente Materialnutzung, weniger energieintensive Baustoffe und Bauarten, bei denen die eingesetzten Materialien beim Abbruch wiederverwertet werden können.