Man müsse, so Bauer, zum Beispiel wissen, wie viel CO2 ein Träger aus Stahl, Holz, Aluminium oder Stahlbeton nicht nur in der Herstellung braucht, sondern auch in der Montage, im Lebenszyklus des Gebäudes und dann wieder bei der Entsorgung. „Dabei sind uns ein paar Sachen aufgefallen, zum Beispiel dass man ja eigentlich in Europa wissen müsste, welchen CO2-Impact eine Tonne oder ein Kilogramm Stahl in unserer Umwelt hat. Aber dabei können sie je nach verwendeter Datenbank einen Faktor zwischen eins und vier an Streuung finden!“ Dabei würde man noch rein über den DACH-Raum Österreich, Deutschland, Schweiz reden. In der EU habe man allerdings Gott sei Dank eine Norm verabschiedet, die zumindest die Begrifflichkeiten vereinheitlichen würde.



Dennoch bleiben die Fragen nach dem Beginn, dem Umfang und dem Ende des Prozesses unterschiedlich gelöst – und das, obwohl sie ökologisch so bedeutend sind.



Bauer: „Trotz aller Normierung kommen die DACH-Staaten aber auf unterschiedliche Werte und das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Denn wenn ich jetzt wissen will, wie die Gesamt CO2-Bilanz eines Trägers aussieht, muss ich natürlich nicht nur wissen, wie groß und schwer der Träger ist, sondern welchen CO2 Impact pro Kilogramm ich habe.“