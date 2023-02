SOLID: Ende 2014 haben wir im SOLID getitelt „Wie böse ist grün?“ und dazu mit dem damaligen Planungssprecher der Wiener Grünen Christoph Chorherr vor allem über Nachverdichtung gesprochen. Auch noch auf dem Cover stand: „Plus: Fragezeichen um die Seestadt Nord“ – da ging es damals um die UVP für die Stadtstraße, das ist nach wie vor aktuell. Porr-Chef Karl-Heinz Strauss hält da – etwa im SOLID-Interview im Februar 2022 - der Regierung und im Wesentlichen den Grünen vor, dass sie aus ideologischen Gründen wirtschaftlich wichtige Projekte wie den Lobautunnel abwürgen und gegen die Interessen der Bevölkerung agieren, was Reisen, Wohnen etc. betrifft. Wörtlich sagte er: „Dass wir den Verkehr um 40 Prozent reduzieren werden, das mag der Traum ja mancher Politiker sein, wird sich aber so sicher nicht verwirklichen lassen. Wir müssen stattdessen schauen, dass auch der Individualverkehr intelligent gemacht wird, dass er neben einem smarten öffentlichen Verkehr benützt wird. Das wird am Land deutlich schwieriger werden als in der Stadt, aber das ist ja gerade das, wo die Bauindustrie gefordert wird.“ Wie sehen Sie die Verkehrsentwicklung und welche Rolle kann die Baubranche da spielen?



Leonore Gewessler: Mittlerweile spüren und sehen wir vielfach, dass die Klimakrise bei uns in Europa und in Österreich angekommen ist und etwas dagegen getan werden muss. Auch die geopolitische Situation mit dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine hat unsere Verletzlichkeit aufgezeigt, die eine Konsequenz aus dem Import von russischem Öl und Gas ist. Natürlich braucht es einerseits innovative Lösungen, ob im Verkehr, am Bau oder bei der Energiegewinnung. Innovation wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. E-Mobilität ist ja ein treffendes Beispiel dafür, oder Bauteilaktivierung. Andererseits braucht es auch mutige politische Entscheidungen. Denn wir sehen heute einfach: manche Entscheidungen, die vor einem Jahrzehnt oder mehr getroffen wurden, haben sich als nicht besonders klug erwiesen, die hohe Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen und das lange Festhalten am Bau der entsprechenden Gasinfrastruktur wie Nord-Stream 2 etwa. Gerade im Verkehrsbereich gilt, es braucht ein Umdenken, denn die Infrastruktur die wir heute bauen, bestimmt unsere Mobilität und die Emissionen der Zukunft. . Auch wenn es noch viel altes Denken gibt, ist es die Aufgabe der Politik, mutige Entscheidungen zu treffen, die die selbst gesetzten Ziele ernst meinen. Das ist meine Aufgabe.