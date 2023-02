In seiner Stellungnahme schreibt Handle: "Wir unterstützen die durch diesen Vorschlag beabsichtigten grundsätzlichen Ziele der europäischen Kommission in den Bereichen Umwelt- und Verbraucherschutz, Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und Verbesserung des Binnenmarktes für Bauprodukte und Beschleunigung der Harmonisierung der Normierung von Bauprodukten in der Union.



Dies beinhaltet auch unsere Unterstützung des Vorhabens, entgegen der bisherigen EU-BPVO 305/2011 stattfindende marktbehindernde nationale Sonderbehandlungen von bereits von der EU-BPVO 305/2011 umfassten Bauprodukten künftig zu reduzieren bzw. hintan zu halten.

Die vorliegenden Entwürfe laut 2022/0094 stellen nicht das gelindeste Mittel zur Erreichung dieser Ziele dar, widersprechen wie nachfolgend dargestellt zum Teil erheblich den Zielen der Union und sollten deshalb erheblich überarbeitet oder zurückgezogen werden."