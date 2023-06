30 Jahre ÖAP - unter diesem Motto stand die Jubiläumsfeier der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz. Nach einem anregenden Get-together bei strahlendem Sonnenschein im Garten der BAUAkademie Oberösterreich eröffnete Obmann Christian Lautner den offiziellen Teil und führte durch die Highlights aus 30 Jahren ÖAP.



In der Podiumsdiskussion mit Dr. Clemens Hecht (Qualitätsgruppe WDVS), Mag. Robert Schmid (Baumit), Horst Baumgartner (Polzinger GmbH) und Christian Lautner galt es, die Entwicklung des Bauens zu reflektieren und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Dabei unterstrich Mag. Robert Schmid von Seiten der Industrie sehr deutlich die Forderung nach einem Lehrberuf für Putzfacharbeiter. Die Chancen der Zukunft liegen eindeutig in der Ausbildung und Qualifizierung des Handwerks. Die entsprechenden Bauprodukte und die damit geschaffenen Lebensräume schaffen damit nachhaltige Werte für die Nutzerinnen und Nutzer.