In Anbetracht des vorherrschenden Fachkräftemangels und nötiger Nachwuchsförderung treten hochwertige Aus- und Weiterbildungen im Baugewerbe mehr denn je in den Mittelpunkt. Die Bauakademie BWZ OÖ nimmt in Oberösterreich eine zentrale Rolle als Personalentwickler für Baubetriebe ein. Vom Lehrling bis zum Baumeister, vom (Online-) Seminar bis zum akademischen Studiengang reicht hier die Bandbreite an Themen und Ausbildungsformaten.



Mit der Positionierung als Innovationsmotor und mit der digitalen Transformation wurden die Inhalte und Lehrmethoden modernisiert. „Bei uns wird optimale Wissensvermittlung und Innovation wirklich gelebt. Wir verstehen uns nicht nur als Akademie, sondern sind Dienstleister für die Bauwirtschaft in Österreich, das geht weit über die Ausbildung hinaus,“ unterstreicht Harald Kopececk, Leiter der Bauakademie bei Linz. Diese hat er 2021 in Bauakademie Bauwissenszentrum OÖ (BWZ) umfirmiert, beinhaltet sie doch neben erwähntem Kursprogramm ein vielschichtiges Spektrum an Zusatz-Angeboten für die Bauwirtschaft.