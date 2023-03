In den jetzt laufenden Befragungsworkshops zeigt sich bereits nach den ersten Wochen eine positive Tendenz: Quereinsteiger, z.B. aus dem Tourismus oder anderen Nebengewerben der Baubranche, sind zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz. Das liegt zum Teil an den besseren Verdienstmöglichkeiten, aber auch an den im Vergleich zur Freizeitbranche geregelteren Arbeitszeiten.

Neben der Feststellung des Ist-Zustandes, welche Kriterien ein Arbeitsplatz in der Bauwirtschaft erfüllen soll, nützt die ZAB die Workshops auch dazu, konkrete Lösungsvorschläge zur Verbesserung der negativen Kritikpunkte zu sammeln und diese den Baubetrieben zur Verfügung zu stellen.



Insbesondere ist die Studie darauf ausgelegt, die immer wichtiger werdenden „soft facts“ einzufangen, nicht zuletzt weil die menschliche Komponente und die Sozialkompetenz auch in Baubetrieben steigende Relevanz haben. Längere Onboarding-Prozesse für junge Mitarbeiter, aber auch strukturierte Austrittsgespräche sind erste Beispiele, wie das Personalmanagement in der Bauwirtschaft optimiert werden kann.



OÖ-Landesinnungsmeister Norbert Hartl ergänzt zu den Motiven für die Umfrage: „Wir müssen unser wertvolles Personal intensiver an die Unternehmen binden und moderne Ansätze für die Arbeitsplatzgestaltung bieten. Aus diesem Grund ist es uns wirklich ein Anliegen herauszufinden, warum Menschen am Bau heute eher bereit sind, den Arbeitgeber oder sogar die Branche zu wechseln, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.“