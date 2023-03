SOLID: Wir haben diese Frage ja bereits im Vorjahr gestellt - wie beurteilen Sie die Unterschiede und wie stufen Sie die Lage im Vergleich zu anderen Branchen ein, in denen Sie ebenfalls Befragungen durchgeführt haben? Sehen Sie speziell bei den Kriterien wie „Günstige Preise“, „Pünktlichkeit“ etc. signifikante Entwicklungen?



Herbert Kling, Geschäftsführer brandscore.at: Vor allem beim Geschäftsklima zeigt sich, dass die Branche mehr unter Druck ist als in den vorherigen Jahren, das Klima wird nicht mehr ganz so optimistisch beurteilt. Auch in den Aspekten, was nun ein gutes Bauunternehmen bzw. einen guten Zulieferer ausmacht, sieht man einen Rückgang in den Ansprüchen oder anders formuliert: man muss froh sein über das, was man bekommt. Qualität in der Planung und Ausführung wird weniger wichtig beurteilt und auch die Vertragstreue ist weniger wichtig. Die Verknappungen im Markt führen dazu, dass man hier auf mehr Flexibilität setzt – nach dem Motto: wir sind froh, wenn wir es fertigstellen können.