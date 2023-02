Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Schäden zu vermeiden und eine gute Lebensqualität zu sichern erfordert den Einsatz aller, kann aber vielfachen Nutzen bringen: Klima und Umwelt schützen und dabei Geld sparen, Risiken senken, Vorsprung im Wettbewerb sichern und die Lebensqualität von uns allen steigern ist möglich! Auf das „Gewusst wie“ kommt es an!

Der MSc-Lehrgang Management & Umwelt von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und Umwelt Management Austria bietet die notwendigen Kenntnisse und Praxistrainings und mehr: Die vier inhaltlichen Säulen – Management, Ökologie, Recht, Technik – sichern ausgewogene fachliche Inter-disziplinarität, ein exzellenter, renommierter Lehrkörper (das „who is who“ im Umweltschutz in Österreich) garantiert Aktualität und höchstes fachliches und praktisches Niveau.



In Fallstudien, Planspielen und Exkursionen trainieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Arbeit für die Praxis. Und diese Arbeit leisten sie dann auch im Lehrgang, wo sie konkrete Projekte aus der Praxis für die Praxis bearbeiten. Unternehmen, Städte, Gemeinden und sonstige Organisationen haben so die Möglichkeit, bereits während des Lehrgangs Lösungen zu Problemen aus ihrem eigenen Tätigkeitsbereich entwickeln zu lassen.

Der 27. Lehrgang wird am 03. Oktober 2022 starten.

Gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ vergibt der Lehrgang zwei Stipendien in der Höhe von je € 6.000,-. Bewerbungen sind bis spätestens 31. Juli an die E-Mail-Adresse stipendium@diepresse.com zu richten.



Mehr Information: www.uma.or.at