Nach wie vor, wenn auch etwas weniger als in früheren Jahren, hält sich bei der Bevölkerung das Vorurteil, dass Schwarzarbeit (80 %,) sowie Bestechung / Korruption (60 %) in der Bauindustrie gang und gäbe wären.

Die Bauindustrie engagiert sich gemeinsam mit den anderen Tarifvertragsparteien seit Jahren in diversen Bündnissen intensiv gegen Schwarzarbeit, Bestechung und Korruption. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Daten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Bundeszollverwaltung wider, die sich positiv entwickelt haben: So sank der durch Schwarzarbeit verursachte Schaden im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe allein zwischen 2019 und 2021 von ca. 20 Millionen Euro auf ca. 7,7 Millionen Euro. Die Bauindustrie toleriert keine Schwarzarbeit am Bau und setzt sich massiv dafür ein, Schwarzarbeit zu beenden.