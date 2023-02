Mit seinem Song mit verschiedenen „Bauten“ sicherte sich Fabian Kranzl aus Freistadt den ersten Platz vor der Waldzellerin Vivienne Lang und ihrem „Vogelhaus“. Auf dem dritten Platz landete Stefan Diermaier aus Grieskirchen mit seinem Video „Obermühlsbach“.

In der Kategorie Schule gewann die MS Munderfing mit ihrer „Kugellaufbahn“ den ersten Platz, den zweiten Platz sicherte sich der Turnverein Haag am Hausruck mit Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse, die einen 5,8 Meter hohen Turm mit Geräten und Matten aus der Turnhalle bauten. In der MS Altenberg wurde eine Wohlfühloase mit Tischen errichtet — für diese kreative Idee wurden sie mit dem dritten Platz belohnt. „Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste #BauMaWas Challenge“, kündigt Hartl die Fortsetzung der Initiative an.