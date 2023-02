Die Reaktionen von Seiten der Baupakt-Partner sind naturgemäß positiv, obwohl man sich auch mehr vorstellen hätte können.

So sagt etwa Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz: „Es ist wichtig, dass nun auch die finanziell aufwändigeren Gebäudesanierungen attraktiv gefördert werden. Nur dann kann man von einem echten und nachhaltigen Klimaschutz sprechen, bei dem vor allem Energie eingespart wird. Zusätzlich sichern und schaffen wir so für 2023 und die Folgejahre tausende Arbeitsplätze. Aktuell sind die Auftragsbücher am Bau zwar noch voll – das wird sich nächstes Jahr aber leider ändern.“

Für Robert Schmid, Obmann der Baustoff-Sektion der WKO und CEO der via Austrotherm oder BauMit selber von der Thematik betroffenen Schmid Industrie Holding, wäre "eine echte Sanierungsoffensive zum Start ins neue Jahr ein wichtiger konjunktureller Impuls, der Arbeitsplätze schafft und sichert. „Dabei muss kommuniziert werden, dass sich eine Dämmung in der Regel in unter zehn Jahren rechnet, bei aktuellen Energiepreisen oftmals sogar deutlich schneller. Eine Dämmung bedeutet Energiesparen ohne Verzicht und sorgt für mehr Wohlbefinden im Winter wie auch im Sommer.“