Bauexpertinnen und -experten kennen das Problem: Zuerst wird die Fassade gedämmt, Jahre später werden die Fenster getauscht. Ob aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen, in der Realität sind Komplett-Sanierungen oft nicht in einem Zug umsetzbar. So werden über längere Zeit hinweg Einzelmaßnahmen gesetzt, die nicht immer aufeinander abgestimmt sind.