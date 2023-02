Wahre Energieeffizienz ist, wenn Energie gar nicht erst erzeugt

werden muss – und somit auch keine Kosten zur Energieerzeugung

entstehen. Ein Heizkesseltausch ist gut und sinnvoll, aber nur die

halbe Wahrheit. Denn neue und modernste Heizgeräte sind darauf

angewiesen, dass die Energieverluste des Gebäudes minimiert sind.

Eine verbesserte Gebäudehülle sowie isolierte Rohrleitungen senken

die Vorlauftemperatur der Heizanlage so weit ab, dass die

Wärmeerzeugung auf Basis nachwachsender und CO2-neutraler Rohstoffe

ideal betrieben werden kann. „Wenn der Energieverlust über die

Gebäudehülle minimiert wurde, kann das gesamte Repertoire technischer

Möglichkeiten ausgenutzt werden“, so QG-Sprecher Dr. Clemens Hecht.



Eine Weiterführung der Sanierungsoffensive nach 2022 ist unbedingt

erforderlich. Künftige Förderungen müssten Teilsanierungen

berücksichtigen, die schrittweise im Sinne einer ganzheitlichen

Sanierung erfolgen. Darauf können alle folgenden Sanierungsmaßnahmen

ideal aufeinander abgestimmt werden. Diese langfristige Planung auf

zwei bis fünf Jahre bringt Planungssicherheit auf beiden Seiten: bei

AuftraggeberInnen und AuftragnehmerInnen.



Zustimmung kommt vom Zukunftsforum SHL, ein branchenübergreifender Zusammenschluss von Österreichs Installateuren, des Heizungsgroßhandels sowie österreichischen Qualitätsherstellern der

Wärmebranche. Ein gemeinsames Anliegen mit der QG sind zielführende Maßnahmen der thermischen Gebäudesanierung. „Ein Austausch des bestehenden fossilen Wärmeerzeugers ist im Sanierungsbereich schwer möglich und in den meisten Fällen nicht zielführend, um Ressourcen und Geldbeutel zu schonen“, erzählt Andreas Rotter, Obmann des Zukunftsforum SHL. Bei einer Sanierung sind nicht nur Fingerspitzengefühl und technisches Know-how

Grundvoraussetzung, eine genaue Erfassung beim Erstgespräch mit dem Kunden hinsichtlich Gebäudehülle, Wärmeerzeuger und Wärmeabgabesystem ist erforderlich. „Bei nachwachsender Energie, grünem Gas und synthetischem Öl fallen höhere Systemtemperaturen nicht ins Gewicht; Bei erneuerbarer Energie, also Wärmepumpen, welche mit Luft-, Wasser oder Sole betrieben werden, hingegen schon“, sagt Rotter.

Voraussetzung für die Umstellung auf erneuerbare Energie sind eine

geringe Heizleistung pro Quadratmeter (W/m2) und Niedertemperatur-Systeme mit einer geringen Vorlauftemperatur (max. 40°C), um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Die

Anschaffungskosten richten sich nach der Größe des Wärmeerzeugers, je geringer die Heizlast umso günstiger und effizienter wird die Heizungsanlage.