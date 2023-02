Da die Preise für sanierungsbedürftige Bestandsobjekte in den vergangenen Jahren enorm stiegen, nehmen diese im Gesamtportfolio von VMF Immobilien eine eher untergeordnete Rolle ein. Gerne würde sich das Unternehmen gemäß Lukaseder in diesem Segment mehr engagieren, aber das hänge stark von der Marktentwicklung ab. Derzeit stimme das Rendite-/Risiko-Profil dieser Objekte nur in Ausnahmefällen.



Jedenfalls handelte es sich bei etlichen an der Sanierung des „Fried“ in Mödling beteiligten Firmen um langjährige Partner der VMF Immobilien. „Durch eine geringe Mitarbeiterfluktuation kann das Know-how in den jeweiligen Unternehmen gehalten werden. Dieser Vorteil zeigt sich gerade bei herausfordernden Altbausanierungen. Aber natürlich ist in der gesamten Branche ein hoher Fachkräftemangel zu verzeichnen. Diesen gilt es, von Seiten der Politik in den nächsten Jahren zu beheben“, fordert Lukaseder.

Auch laut Jens Leibold (siehe Interview), Leiter des Standorts Wien von Renowave, fehlen akut Fachkräfte. Seiner Meinung nach bedarf es einer koordinierten Ausbildungsoffensive.