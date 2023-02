„Damit können wir unseren Kund:innen auch eine klimagerechte Idealvariante liefern”, sagt ATP-Vorstand Prof. Thilo Ebert, der die Auszeichnung in Berlin gemeinsam mit Tobias Hutter, ATP sustain, und Architektin Ursula Reiner, ATP-BIM-Managerin, entgegennahm.

Die Entwicklung des ATP-CO2-Tools ist eine von mehreren zielgerichteten Maßnahmen des ATP Green Deal. Damit leistet ATP einen aktiven Beitrag, um Verschwendung am Bau zu reduzieren, Emissionen zu minimieren und Ressourcen zu schonen. Ebert: „Unser Vorteil ist die unternehmensweite Kohärenz der ATP-Planungsweise. Da wir alle Gebäude von Beginn an interdisziplinär in virtuellen Modellen aufbauen, können wir unser CO2-Tool wunderbar einsetzen, um die ressourcenschonendsten, energieeffizientesten sowie CO2-ärmsten Varianten eines Gebäudes zu bestimmen. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Engagement.