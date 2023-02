Noch vor nicht allzu langer Zeit schien alles eitel Wonne: Epochales Wirtschaftswachstum, boomende Nachfrage, unglaublicher Investitionshunger weltweit. Dann kam Corona, vorübergehende Unsicherheit und beschleunigte Transformation durch Klimawandel und Digitalisierung. Doch das ebenso wie die Havarie des Containerschiffs „Ever Given“ im Suezkanal waren nur die Vorboten drohenden Unheils.

Die echten Probleme begannen erst mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Plötzlich war alles anders. Gravierende Rohstoffengpässe, fehlende Bauteile, keine Komponenten mehr für die Produktion, das Ende der offenen Grenzen für Logistiker, explodierende Energie- und Materialpreise, zu allem Überfluss auch noch fehlende Arbeitskräfte im Transportsektor. Die Baubranche in Alarmstimmung. Wer kommt für die höheren Kosten auf? Wie umgehen mit Fixpreisverträgen? Ist die globalisierte und arbeitsteilige Welt am Ende? Die Baustoffindustrie an ihren Grenzen?