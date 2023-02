Ein vergleichbares Korrektiv für unzumutbare Risikoüberwälzungen auf Bieter sieht das BVergG auch an anderer Stelle vor: Das Gebot an Auftraggeber, die Ausschreibungsunterlagen so auszuarbeiten, "dass die Preise ohne Übernahme nicht kalkulierbarer Risiken […] von den Bietern ermittelt werden können" (vgl. § 88 Abs. 2 BVergG). Auch mit dieser Bestimmung will das BVergG ungerechtfertigte Risikoüberwälzungen auf Bieter verhindern.



Die Wägung des Gesetzes ist dabei klar: Auftraggeber dürfen grundsätzlich Festpreise (für gewisse Zeiträume) verlangen, weil diese naturgemäß ein Interesse an planbaren und stabilen Kosten und Budgets haben; gleichzeitig kennen Bieter ihre eigene Preisgestaltung und ihre eigenen Kostenstrukturen naturgemäß viel besser als der Auftraggeber, sodass die Bieter das Risiko einer (zeitlich begrenzten) Festpreisbindung einschätzen und mittels eines entsprechenden Festpreiszuschlages in ihrer Kalkulation abbilden können (sollten den Auftragnehmer in der Folge höhere Kosten treffen, so liegt dies in seinem Risiko und er kann keine Mehrkosten fordern). Wie im Geschäftsleben üblich, bezahlt der Auftraggeber dann eben ein höheres Entgelt im Gegenzug für höhere (Preis-)Sicherheit bzw. ein geringeres Risiko. Bei hoher Preisvolatilität kann dieses System aber "kippen" und selbst für die Bieter nicht mehr vorsehbar bzw. vorhersagbar sein, wie sich ihre Kosten in absehbarer Zeit entwickeln. In einem solchen Fall wäre es unbillig, wenn der Auftraggeber den Bietern dieses erhebliche Marktrisiko (dennoch) überbürdet. Wenn der Markt schlicht keine entsprechende Vorhersehbarkeit bietet, dann ist die faire Lösung nach BVergG, den Zuschlag zu den aktuellen Marktpreisen im Sinn einer "Momentaufnahme" zu erteilen und sodann mit veränderlichen Preisen diese Preisgrundlagen entsprechend der Marktentwicklung fortzuschreiben.



Kurz zusammengefasst: Auftraggeber dürfen Festpreise grundsätzlich für beschränkte Zeiträume fordern. Wenn es für Bieter aber nicht möglich ist, den vom Auftraggeber geforderten Festpreis (für die geforderte Dauer der Festpreisbindung) ohne Übernahme unzumutbarer oder unkalkulierbarer Risiken anzubieten, dann ist die Forderung eines Festpreises rechtswidrig.



Soweit die Theorie, jedoch gibt es in Österreich – soweit überschaubar – bisher keine Rechtsprechung zu der Frage, wann die Forderung eines Festpreises nicht (mehr) zulässig ist. In Deutschland ist zu dieser Thematik jetzt aber kürzlich eine sehr klare Entscheidung ergangen.