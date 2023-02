Wie wichtig es ist, dass sich Österreichs Unternehmen mit dem Thema Cyber-Security zeigen sowohl Zahlen des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2021 als auch der aktuelle CyberRisk Report der KSV1870 Nimbusec GmbH, an der der KSV1870 die Mehrheitsrechte hält. Demnach gab es laut Bundeskriminalamt im Vorjahr um knapp 29 Prozent mehr Anzeigen von Internetkriminalität – insgesamt 46.200 Fälle – als im Jahr 2020. Darüber hinaus sind laut CyberRisk Report drei von zehn Unternehmen nicht in der Lage, IT-Sicherheitsvorfälle zuverlässig zu erkennen. Bei einem Großteil der Fälle stellen vor allem unzureichend gewartete Content Management Systeme das Einfallstor für Hacker dar – in 88 Prozent der Fälle handelte es sich dabei um das Tool Wordpress. Besonders erstaunlich: 28 Prozent der infizierten Domains waren zwei Monate nach erfolgter Überprüfung noch immer beschädigt.



Für den KSV1870 sind das genug Gründe, um sich intensiv mit dem Thema Cyber-Sicherheit zu beschäftigen: „Wir erachten es als notwendig, Österreichs Wirtschaft auch über das Cyber-Risiko von Unternehmen zu informieren und haben daher zwei Tools zum Leben erweckt, die das Geschäftsrisiko der heimischen Unternehmen weiter reduzieren sollen“, so Vybiral. Beim WebRisk Indicator handelt es sich um eine erste Risikobewertung des Webauftritts vom jeweiligen Betrieb. Konkret wird das öffentlich sichtbare Cyberrisiko von Webseiten in vier Kategorien klassifiziert. Gemessen an den geltenden Sicherheitsstandards wird die Unternehmenswebsite als sehr gut, mäßig oder infiziert (mit Schadsoftware) eingeteilt. Ist kein Webauftritt bekannt, so gibt es auch keine Bewertung.

Wichtig dabei: Egal wie der WebRisk Indicator ausfällt, das Ergebnis hat keinen Einfluss auf das KSV1870 Rating. Es ist eine kostenlose Zusatzinformation zur ersten Orientierung. Wenn Unternehmen darüber hinaus noch mehr wissen möchten, bevor sie an die IT-Systeme eines Geschäftspartners „andocken“, können sie ein detaillierteres CyberRisk Rating über den potenziellen Partner beauftragen. Im Rahmen dieses Security-Checks wird das IT-Risiko von Betrieben konkret bewertet. Dazu muss das zu überprüfende Unternehmen Auskunft über seine IT-Systeme und Sicherheitsmaßnahmen geben. Das CyberRisk Rating zeigt strukturiert die sicherheitstechnische Verfassung eines Unternehmens und belegt, ob gesetzliche Vorgaben erfüllt werden – und es steht im Einklang mit den Anforderungen für Lieferanten entsprechend der EU-Richtlinie 2016/1148 („NIS“).