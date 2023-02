Musk hat unter anderem gesagt: Wir müssen uns eigentlich vor den als unausweichlich bezeichneten Katastrophen wie dem Klimawandel fürchten und handeln und werden sie so verhindern. Also wenn wir uns nicht fürchten, dann kommt die Katastrophe.



Buchner: Ja, der hat viele interessante Gedanken. - Die Baubranche in den USA geht die Nachhaltigkeits- und Klimathemen aber sehr langsam an. Europa treibt das sehr stark aus der Regierung heraus und macht Regulationen. Amerika ist da noch viel weiter zurück. In Amerika wird immer alles von der Privatwirtschaft getrieben und Nachhaltigkeit lässt sich von der Privatwirtschaft schwer treiben, weil wir einfach momentan mehr Geld dafür ausgeben müssten, als wenn wir es nicht machen. Ich war vor kurzem Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in Stanford, weil die ja gerade eine neue Schule gebaut haben für Nachhaltigkeit mit über einer Milliarde Investition. Und da war eben die große Frage: Was kann denn die Baubranche tun in Amerika, vor allem mit meinem Background? Und ich muss halt sagen, da muss was von der Politik kommen - Steuererleichterungen oder was auch immer. Solange das nicht passiert, wird im Markt nicht viel passieren.

Bei den Amerikanern wird ja meistens nicht mal Müll getrennt.



Der scheidende Strabag-Vorstandschef Thomas Birtel hat in einer Diskussionsrunde bei uns zum Thema ganz klar gesagt: Wir brauchen Regularien für die Nachhaltigkeit, weil wir sonst selber nicht wissen können, was wir eigentlich tun sollen. In dem Moment, wo wir wissen, das und das kostet soundso viel, können wir auch die Schrauben drehen.



Buchner: Genau - solange da nicht klare Regeln sind oder auch klare Steuernachlässe - das wäre ja so eine sehr amerikanische Idee -, wird sich nicht viel tun. Solange der Markt nicht danach fragt oder die Politik nicht danach fragt, werden wir das nicht umsetzen, wofür auch? Das ist in Skandinavien zum Beispiel anders, dort fragt der Markt mehr danach.



Als wir uns kennengelernt haben, hattest du grad auf der FH Wien deine Diplomarbeit über alternative Vertragsmodelle in der Bauwirtschaft geschrieben. Welche Rolle spielen die in den Vereinigten Staaten und welche wird es in Zukunft deiner Meinung nach sein?



Buchner: In den USA ist zum Beispiel Design & Build kompletter Standard. Das war ja bei uns damals ein großes Thema. Wenn das Design schon mal unter der Baufirma ist, dann haben wir viele Probleme gelöst, vor allem im Hinblick auf BIM und die Durchgängigkeit von Datenmodell etc. In den USA wird alles vom Generalunternehmer bestimmt, also auch der Architekt, die Bauingenieure, alle sind da drunter und dann werden halt leichter wirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Was auch viel gemacht wird, sind Target Pricing Modelle.



Wie ist es mit dem öffentlichen Vergaberecht, spielt das eine Rolle?



Buchner: Es gibt schon ein Vergaberecht, aber es ist halt dann auch oft ein Design & Build Vergaberecht, wo alles als Paket vergeben wird. Das wäre ja bei uns auch möglich.



Wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, könnten wir in Europa was von den USA lernen, was Abwicklung und General Contractors betrifft und umgekehrt die USA von uns, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, das uns ja vermutlich weltweit nicht erspart bleiben wird.



Buchner: Das Thema Nachhaltigkeit ist halt spannend vor allem, wenn wir schauen, was passiert denn mit der Wirtschaft in den nächsten zwei, drei Jahren? Wenn wir jetzt wirklich in eine starke Rezession hineinschlittern, dann frage ich halt schon, wie viel wir dann zusätzlich investieren können in die Nachhaltigkeit, wenn wir schon Probleme haben, wahrscheinlich überhaupt Bauprojekte etc. zu realisieren. Ich könnte jetzt Milliarden machen, wenn ich genau wüsste was passiert! Aber mit Sicherheit ist Amerika immer ein bisschen langsamer bei solchen Themen, weil sie im Endeffekt immer eher wirtschaftlich handeln als jetzt vielleicht danach, was richtig wäre. Das ist halt das kapitalistischste Land der Welt.