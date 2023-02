Das vierte große Problem war die Skalierung. Schon viele sind am modularen Bauen in den USA gescheitert – obwohl es in Europa relativ gut funktioniert. Abseits dessen, dass man in den USA für kürzere Lebenszyklen baut (und daher Qualität anders definiert wird), sind Transportwege ein riesiges Problem. Um die Vorfertigung in der Fabrik wirtschaftlich rentabel zu machen, muss das Delta, das durch die Optimierung der Vorfertigung eingespart wird, kleiner sein als die Mehrkosten durch den Transport. Das ist mit einer geringen Anzahl an Fabriken in einem weitläufigen Markt wie den USA quasi unmöglich. Oder zumindest nicht mit „nur“ zwei Milliarden USD. Aus demselben Grund hat Tesla mit sehr hochpreisigen Autos begonnen, um mit den höheren Margen die fehlende Skalierung auszugleichen. In einem dichten Markt wie der Baubranche mit den grundsätzlich kleinen Margen wohl schwierig.

Und zu guter letzt gibt’s noch viele andere Gründe wie z.B., dass Holzmodule, die im Landesinneren entwickelt wurden, dann durch die höhere Luftfeuchtigkeit an der Küste ihre Holzfeuchte und daher Dimensionen verändert haben. Viele dieser Probleme hätten von Managern mit Bauexpertise vermutlich (leichter) erkannt werden können. Aber im Nachhinein ist es immer einfach, klüger zu sein.