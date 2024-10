Die Herausforderungen verschiedener Berichterstattungs- und Nachweispflichten sowie Wohnbauförderungs- und Bauvorschriften können nur durch digitale Kooperation der projektbeteiligten Unternehmen effizient bewältigt werden. Gemeinsam mit der Zukunftsagentur Bau (Bundesinnung Baugewerbe) und dem Betreiber des Industriedatenpools, Bmstr. Handle (inndata), initiiert ecoplus von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH ein Kooperationsprojekt zur Unterstützung der Baubranche bei der Digitalisierung der Nachhaltigkeits-Berichtserstattung.



Erfreuliche Meldungen wie die kürzliche Bekanntgabe einer erneuten signifikanten Reduktion des CO 2 -Ausstoßes in Österreich um knapp 7 % im Vorjahr zeigen, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen der österreichischen und europäischen Behörden langsam Früchte tragen.



Unternehmen und Bauherrschaften stöhnen jedoch zunehmend unter der Flut an Zertifizierungen und Nachweispflichten, welche für Baugenehmigungen, Finanzierungen und Nachhaltigkeitsberichterstattungen erforderlich sind.



Trotz der Vielfalt verschiedener angewandter und geforderter Berechnungsmethoden sind die grundlegenden Datenanforderungen stets dieselben. Es müssen die Mengen verschiedener Materialien mit den jeweiligen Umwelteinflussparametern verknüpft und über das gesamte Gebäude oder Bauprojekt aufsummiert werden.