Die europäische Union beabsichtigt den in der als Ökodesignverordnung erarbeiteten Neufassung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG definierten digitalen Produktpass als zentralen Datenträger über alle umwelt- und ressourcenrelevanten Informationen über ein bestimmtes Produkt zu nutzen.



Die damit verbundenen Nachhaltigkeitsziele dienen der Umsetzung der 17 von der UNO definierten „sustainability goals“, indem sie zu einem Umbau der derzeit stark linear strukturierten Wirtschaft in eine echte Kreislaufwirtschaft führen.



Lineare Wirtschaftsformen tragen in hohem Maß zu Ressourcenverschwendung bei. Dem Beschaffen der Materialien folgt deren Verarbeitung, die Verwendung der erzeugten Produkte und deren Beseitigung am Ende des Lebenszyklus. Auch wenn es kaum zu fassen ist, stellt dies immer noch die häufigste Wirtschaftsform dar.



Kreislaufwirtschaft bezeichnet dagegen die laufende und idealerweise fast endlose Wiederverwendung der eingesetzten Ressourcen und umfasst legislativ nicht nur das Recht auf Reparatur, sondern eben auch sich laufend verschärfende Vorschriften zur Vermeidung geplanter Obdoleszenz, Dauerhaftigkeit, Recyclingfähigkeit und Trennbarkeit der Bestandteile.



Klingt gut, ist in der Praxis aber nicht so einfach. Wer schon einmal die Kosten der Reparatur einer Waschmaschine und deren Neukauf gegenübergestellt hat, kennt das Problem.



Ökonomisch ist Kreislaufwirtschaft aufgrund des nötigen Arbeitseinsatzes derzeit vielfach nicht darstellbar. Viele Produkte sind auch in kaum trennbarer Form konstruiert, und damit der Kreislaufwirtschaft schon deshalb kaum zugänglich.



Genau hier setzt nun der digitale Produktpass als Teil des Maßnahmenbündels der EU an. Alle nachhaltigkeitsrelevanten Informationen über ein Produkt sollen über die gesamte Lebensdauer des Produktes – und darüber hinaus – vorhanden und auf einfache Weise digital zugänglich sein.



Damit sollen nicht nur Verbraucher, sondern auch öffentliche Auftraggeber in die Lage versetzt werden „informierte Kaufentscheidungen“ zu treffen, um die Verbreitung umweltschonender Produkte zu fördern.



Der Digitale Produktpass begleitet somit das Produkt über den gesamten Lebenszyklus. Er ist dauerhaft online verfügbar und über Verlinkungsinformationen auf den Produkten (z.B. als QR-Code oder RFID-Chip) erreichbar und soll idealerweise für Verbraucher auch visuell ablesbar sein, z.B. in einer Form ähnlich den bekannten Energieverbrauchsetiketten auf Haushaltsgeräten.



Tatsächlich ist die neue Ökodesignverordnung das Nachfolgedokument zur Ökodesign-Richtlinie 2009, in der es vorwiegend um energierelevante Produkte ging.



Der digitale Produktpass umfasst Informationen über alle nachhaltigkeitsrelevanten Parameter des Produktes auf Artikel-, Chargen- oder Einzelproduktebene, und kann – je nach Berechtigungsumfang und Anwendungsfall – unterschiedlich detailliert abgerufen werden.



Wartungspersonal und Recyclingunternehmen erhalten sehr detaillierte Informationen, wobei auf die Urheberrechte des Anbieters im Berechtigungssystem Bedacht genommen wird. Verbraucher erhalten einen geringeren, für die Kaufentscheidung ausreichenden Informationsumfang.