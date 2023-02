Das Bedenklichste: wenn man nicht mehr weiterweiß und auch die Mitgliedstaaten keine Hilfe sind, dann hat sich die EK gleich an 19 (!) Stellen ermächtigt (oder besser: würde das gerne - zum Glück ist es derzeit nur ein Entwurf!), per „delegiertem Rechtsakt“ erforderlichen Regelungsbedarf zu erledigen. Nur zur Erinnerung, was mit einem solchen „delegierten Rechtsakt“ alles geregelt werden kann: Zur lange zwischen Europa-Parlament, Mitgliedstaaten und EK verhandelten und dann beschlossenen Taxonomie-Verordnung (welche ja regelt, was als nachhaltiges Investment bezeichnet werden kann) hat die EK in Eigenregie per delegiertem Rechtsakt ergänzend die Atomenergie als „nachhaltig“ eingestuft.



Delegierte Rechtsakte unterliegen kaum einer demokratischen Kontrolle, geschweige denn einem vollen Begutachtungsverfahren. Und leider setzt die EK das Rechtsinstrument des delegierten Rechtsaktes immer häufiger als Joker und Ersatz für durchdachte und langfristig planbare Politik in vielen ihrer politischen Vorhaben ein.