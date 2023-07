Das österreichische Entsorgungsunternehmen Saubermacher will gemeinsam mit dem Abbruch- und Rückbauunternehmen Porr Umwelttechnik und dem unter der Marke Rigips tätigen Trockenbauunternehmen Saint-Gobain ein Joint Venture zur Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Abwässern aus der Abfallwirtschaft bilden.



Die Europäische Kommission hat am Montag in Brüssel die Genehmigung für dieses Vorhaben erteilt. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eine neue Gipsrecyclinganlage im niederösterreichischen Stockerau errichten und betreiben.