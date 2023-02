Die Fachjury, die sich aus Experten der eingereichten Projekte zusammensetzte, beeindruckte beim Siegerprojekt der Edelsbacher & Staudinger Bau GmbH die anspruchsvolle Optik sowie die Ausführung. Im gesamten Neubau der hochmodernen Produktionsstätte inklusive Schauproduktion und Erlebniswelt des bekannten Salzburger Unternehmens Biogena wurden über 500 Quadratmeter RIGIPS Ständerwände und rund 900 Quadratmeter gelochte Deckenfläche in Trockenbauweise errichtet. Sehr anspruchsvoll in Optik und Ausführung ist die auf den Kopf gestellte Gebirgstopografie. Das stilisierte Gebirge, wurde in einer aufwendigen Unterkonstruktion von der Decke abgehängt und anschließend die Topografie vollflächig mit RIGIPS Fugenfüller SUPER verspachtelt.



Das zweitplatzierte Projekt der Firma FL Bau GmbH aus Wals-Siezenheim ist der 400 m2 große Kongresssaal in Bad Hofgastein. Mobile Trennwände, flächenbündig in der abgehängten Trockenbaudecke verlegte Schienensysteme und Rigiton Air Lochplatten sorgen für exzellente Raumakustik, maximale Flexibilität und Nutzungsvielfalt. Das Highlight des neuen Kongresssaals sind acht tiefer gelegte Deckenfelder mit jeweils vier großen, kreisrunden Lüftungsauslässen und einer umlaufenden indirekten Beleuchtung.



Auf Platz Drei landete der Umbau des ehemaligen Hauptgebäudes der Sparkasse am Graben 21 in ein Luxushotel der Sonderklasse. Für die Adaptierung des Gebäudes waren naturgemäß umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten erforderlich. Mit über 500 Räumen und einer Wand-und Deckenfläche von rund 67 000 m² war dies selbst für das sehr erfahrene Trockenbauunternehmen Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH ein hoch anspruchsvolles Bauprojekt.

