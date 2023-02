Gips steht an vierter Stelle der energieintensivsten Produkte in der Herstellung – nach Stahl, Zement und Kalk. „Diese Kosten treffen uns natürlich massiv. Dennoch konnten wir mit Energieeinsparungen wie Wärmerückgewinnung unsere Produktpreise stabil halten“, so Giffinger. In der Produktion wurde vor vielen Jahren von Schweröl auf Gas umgestellt, weil es eine saubere Technologie war. „Frage für uns ist: Müssen wir auf Biogas umstellen, werden wir eine andere Energie nutzen oder müssen wir elektrifizieren“, meint Giffinger. Für ihn seien aber noch nicht alle Technologien ausgereift, um hier eine Entscheidung zu treffen. Außerdem müsse eine Umstellung auch in 20 Jahren noch passend sein.



In Norwegen wird das erste CO 2 -neutrale Gipswerk in Norwegen gebaut, das elektrifiziert an den Start gehen wird. Das funktioniere laut Giffinger nur mit Unterstützung des Staates. In Deutschland gibt es ein weiteres Pilotprojekt mit Wasserstoff eingebunden in einen Technologie-Cluster mit entsprechender Förderung.



Mehr Rücksichtnahme und Anerkennung durch die öffentliche Hand wünscht sich CEO Austria Peter Giffinger auch für Österreich: „Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle übernehmen und z. B. auf CO 2 -armen Transport per Bahn setzen, sollten zumindest wettbewerbsfähige Bedingungen vorfinden.“ So verfügen die Rigips-Werke in Bad Aussee und Puchberg über Bahnzugänge, die für den Export immer seltener genutzt werden können. Das sei laut Giffinger teilweise auch dem reduzierten Verbindungsangebot geschuldet.