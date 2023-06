Um den Schulbau noch nachhaltiger und energieeffizienter zu gestalten, wurde zwischen der Bundesimmobiliengesellschaft und dem Bildungsministerium ein 5-Punkte-Plan erarbeitet. Darin wurden Maßnahmen von der Verbesserung der Gebäudestandards bis hin zu einem Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen festgehalten.



"Der 5-Punkte-Plan für Nachhaltigkeit im Schulbau ist eine Vereinbarung und ein richtungsweisender Rahmen, um die Schulen der Bundesimmobiliengesellschaft noch energieeffizienter und nachhaltiger zu machen. Im Mittelpunkt steht die rasche und nachhaltige Reduktion der CO2-Emissionen des Gebäudebetriebs. Im Rahmen eines umfangreichen Maßnahmenpakets wurden dazu gemeinsam mit dem BMBWF wichtige nächste Schritte erarbeitet, die sich bereits in Umsetzung befinden", so Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft.



„Wir werden Österreichs Schulen zu Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit in ganz Europa machen. Mit dem heute unterzeichneten 5-Punkte-Plan starten wir eine Photovoltaik-Offensive an unseren Schulen, verbessern die Gebäudestandards und bauen das Energiespar-Contracting massiv aus. Damit werden wir nicht nur Kosten sparen, sondern mit unseren neuen PV-Anlagen in den nächsten zwei Jahren rund 5.000 kWp nachhaltigen Strom erzeugen“, erklärt Bildungsminister Martin Polaschek.