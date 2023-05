Groß ist der Aufwand für die Erstellung von Redline-Dokumenten, denn: Die zwei Ausgaben eines Standards müssen jeweils in der alten und der neuen Version gegenübergestellt werden. „Aufgrund der aufwendigen Produktion bieten wir diesen Service nur bei ausgewählten Standards an. Noch ist es Zukunftsmusik, aber wir sehen hier Möglichkeiten, die Änderungsnachverfolgung mithilfe von künstlicher Intelligenz zu optimieren“, erklärt die CEO von Austrian Standards und Wirtschaftsjuristin Valerie Höllinger.

Für die Bauwirtschaft wird dieses System bei den mit 1. Mai neu aufgelegten ÖNORM B 2110, ÖNORM B 2118 und ÖNORM A 2060 angewendet. Sie werden als gängige Schablonen bei der (Werk-)Vertragsgestaltung herangezogen und unterstützen dabei, vertraglich die Rechte und Pflichten des Auftraggebers und des Auftragnehmers im Bauprozess zu regeln.

„Die im ABGB enthaltenen Bestimmungen zu Werkverträgen bieten in der Praxis Spielraum für Interpretationen, wodurch in weiterer Folge das Risiko für Rechtsstreitigkeiten steigt. Um diese Lücken zu schließen und für mehr Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien zu sorgen, braucht es in der Praxis Werkvertragsnormen“, so Höllinger.