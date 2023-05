In dieser Folge werfen wir außerdem einen detaillierten Blick auf die Bilanz der Strabag SE, des größten Baukonzerns Österreich, unter ihrem neuen CEO Klemens Haselsteiner und berichten, was sich am Brenner Basistunnel neues tut und was das mit der Porr zu tun hat.

Zentraler Schwerpunkt der Sendung ist Nachhaltigkeit. Das Studiogespräch mit Peter Engert, dem Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft ÖGNI, bringt noch weitgehend unbekannte Ansätze zum Thema Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestitionen.