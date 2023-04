Wir sprechen in dieser Ausgabe von SOLID Bau TV mit Experten über die neuesten Entwicklungen in der Baubranche. Wir werden die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Personal, Energie, Nachverdichtung, Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Building Information Modeling (BIM) diskutieren.



Nachhaltigkeit im Bau ist ein wichtiger Schwerpunkt der Sendung. Anhand von 38 Projekten hat ein Fachteam eine länderübergreifende Nachhaltigkeitsstudie durchgeführt, um die Marktfähigkeit der Circular Economy-Kriterien zu untersuchen. Mehr über die Ergebnisse der Studie und die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die Bauindustrie erfahren Sie in dieser Sendung.