„Ich glaube, das wahre Problem ist, dass wir zeitnah – also in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren – die Arbeitskräfte in Europa nicht mehr finden werden“, offenbarte Habau-CEO Hubert Wetschnig seine Sicht der Dinge. Man denke derzeit eher darüber nach, Pakistani, Inder oder Vietnamesen nach Europa zu holen und dafür einen riesigen Aufwand auf sich zu nehmen, weil man sonst die gewerblichen Arbeitskräfte einfach nicht mehr bekommen würde. In Österreich und Deutschland, so Wetschnig, wäre die Mobilität ohnedies endenwollend und der jetzt schon betriebene Aufwand riesig. „Wir sind jetzt schon in den Schulen und immer früheren Schulstufen sehr präsent: Das kostet auch Geld, aber wir müssen es einfach tun.“



Ganz entscheidend aber sei, so Wetschnig, dass „die Bauindustrie ein besseres Image bekommt.“

>> Große Umfrage unter Entscheidern und Führungskräften: Das sind die Top-Themen der Bauwirtschaft 2023

„Ich finde es sehr wichtig, dass der gewerbliche Bereich größeres und seiner Wichtigkeit entsprechendes Augenmerk bekommt,“ brachte sich Kirchdorfer-Geschäftsführer Michael Wardian in die Diskussion ein. „Wir investieren sehr viel in die Produktion. Das gilt nicht nur für uns als Kirchdorfer Gruppe, sondern mehr oder weniger für den gesamten Zulieferbereich. Wir investieren in Robotik, Arbeitssicherheit, Effizienz und alle damit verbundenen Innovationen.“ De facto hieße das, dass „die Gewerblichen in der Produktion heute keine schwere Arbeit mehr machen müssen. Das ist ein riesengroßer Schritt in Richtung Attraktivierung der Arbeitsplätze.“ Mittlerweile hätte auch fast jeder im gewerblichen Bereich bei Kirchdorfer ein finanzielles Anreizsystem. Der Zug gehe zudem eindeutig in die Richtung der Notwendigkeit, die Mitarbeiter selber auszubilden „und da tun sich die ganz Großen natürlich relativ leichter als wir oder noch kleinere Unternehmen.“