Unter dem Titel „Young Professionals“ ging es im Rahmen der „27. St. Wolfganger Tage“ eine neue Initiative, die die nächste Generation der in den gemeinnützigen Wohnbauunternehmen Arbeitenden, in den Fokus rückt.



„Es handelt sich um kein klassisches Aus- und Weiterbildungsprogramm junger Führungskräfte. Im Mittelpunkt steht das Einbeziehen dieser neuen Generation zu den Themen - Wie arbeiten wir in der Zukunft, wie wohnen wir in der Zukunft, was wollen wir nachhaltig im gemeinnützigen Wohnbau verändern?“, informiert die Vorsitzende der Initiative Neztwert Isabella Stickler, Obfrau der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland St. Pölten.