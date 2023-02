Folglich kam es also zu einem Wechsel des Facility-Dienstleisters. Mit dem Wechsel verbunden waren allerdings die Einführung neuer Systeme und damit neuer Prozesse, neuer Schnittstellen, neuer Datenerfassung. „Ein sechsstelliger Betrag, den man so vorher nicht einkalkuliert hatte“, so Waschl. Die Abwärtsspirale war aber nicht zu Ende: Bereits etablierte digitale Prozesse wurden kurzum stillgelegt, die Objekte quasi offline gestellt. „Der neue Dienstleister macht mit seinen eigenen Tools irgendwas“, so Waschl. Der Auftraggeber sehe nur, was er sehen soll. Fazit: Am Ende des Tages hatte der Auftraggeber zwar 10 Prozent weniger Kosten im Facility Management, aber auch 15 Prozent weniger digitale Leistung bei seinen Immobilien. Eine Loose-Loose-Loose-Situation. „Komplette Intransparenz, Totalschaden in Sachen Datenketten. Aber he – einen Berater, der sich nach wie vor selber feiert, weil er 10 Prozent Kosten gespart hat“, fasst Waschl zynisch zusammen. Es ist ein nachhaltiger Supergau, wenn man nichts mehr über seine Immobilie weiß, keine Trends mehr erkennen und damit keine Entwicklungen abschätzen kann. Waschl warnt: „Nachhaltigkeit darf nicht immer nur auf das Thema CO²-Ausstoß reduziert werden. Es gibt da viele andere Dimensionen.“