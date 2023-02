Beim Entstehungsprozess waren die Angestellten voll eingebunden: Mithilfe von Workshops, Arbeitstagebüchern, Befragungen und vielen Gesprächen wurde in einem mehrmonatigen Prozess ein fundiertes Konzept für die optimale Gestaltung erarbeitet.

„Eine gute Arbeitsumgebung soll die Motivation erhöhen sowie eine gesunde Produktivität und unterschiedliche Arbeitsmodi unterstützen. Aus diesem Grund war es uns ein besonderes Anliegen unsere Mitarbeiter:innen von Anfang an in den Prozess miteinzubeziehen“, erklärt Hubert Wetschnig.

Aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielte im Entstehungsprozess eine bedeutende Rolle. Ein besonderer Fokus des neuen Gebäudes liegt im Bereich der Energieeffizienz. So wird das HAB25 beispielsweise mit einer Fußbodenheizung beheizt – analog dazu kann mit einer Betonkernaktivierung geheizt bzw. gekühlt werden. Heizung und Kühlung erhalten ihre Energie durch eine Grundwasserwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage.