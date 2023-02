Nachhaltigkeit : Neuer Firmenstandort setzt auf Recycling und nachhaltiges Bauen

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit nahm Held & Francke einen neuen Standort in Hinzdorf in Betrieb. Jetzt wurde die Türen auch fürs Festpublikum bei einer feierlichen Eröffnung aufgemacht. Sie konnten sich auf den insgesamt ca. 45.000 m² umsehen: Neben einem Bürogebäude, in welchem auch zwei der Töchterunternehmen, HF-Rohrtechnik GmbH und HF Prüftechnik GmbH, ihren Sitz haben, gibt es am Standort auch eine hochmoderne Recyclingaufbereitungsanlage.