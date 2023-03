Sie haben gerade ein spannendes aktuelles digitales Projekt in Ihrem Unternehmen, das Sie der Bau-Fachwelt vorstellen möchten? Oder Sie prägen gerade einen Trend und möchten Ihre Kunden und Interessenten das wissen lassen?



Dann nehmen Sie jetzt an unserem Call for Papers teil und schicken uns Ihre Vorstellung davon.

Ort und Zeit der 8. Internationalen SOLID Konferenz "Digital ist mehr als BIM":

Do, 14.09.2023

Asfinag Forum im Austro Tower, Schnirchgasse 17, 1030



EINREICHFRIST: 23.03. bis 05.05.2023



Ein Hinweis: die SOLID BIM Konferenz wird sich heuer schwerpunktmäßig mit der Wechselbeziehung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit befassen.

Diese wird von unserer hochkarätigen Jury evaluiert – sollten Sie zu den Ausgewählten zählen, laden wir Sie zur SOLID BIM Konferenz am 14. September im Asfinag Forum im Austro Tower in Wien ein, wo Sie Ihr Projekt auf unserem Podium präsentieren können!