Grundlegend ist selbstverständlich die Bewertung bestehender Mängel im Bestand, etwa die Bewertung von Rissbildern, Verformungen, Setzungen, Schäden an Holzkonstruktionen, aber auch an Stahlbeton- und Stahlbauteilen. Die Analyse beginnt beim Baugrund, setzt sich bei der Bewertung der Fundierung und tragenden Mauern fort und betrifft alle Tragwerksteile von den Decken bis hin zum Dach.



Wird etwa eine Umnutzung von einer Wohnimmobilie zu einer Büroimmobilie angestrebt, so ergeben sich alleine daraus folgend andere, meistens höhere Nutzlasten, welche durch den baulichen Bestand aufgenommen werden müssen und eine detaillierte Bewertung des Bestandes und seiner mechanischen Eigenschaften, in weiterer Folge aber etwaige Verstärkungsmaßnahmen erforderlich machen.



Gleiches betrifft bauliche Umgestaltungen, welche die Substanz betreffen, um etwa eine flexiblere Raumgestaltung, angemessene Zu- und Abgänge sowie Fördertechnik oder die Installation einer modernen technischen Gebäudeausstattung zu erreichen. Insbesondere die Bemessung der Haustechnikanlagen (Lüftung, Heizung, Klima, Sanitär) stellt sowohl im Neubau und erst recht im Sinne der Festlegung von Sanierungskonzepten im Altbau eine regelrechte Herausforderung dar.



Besonders dann, wenn die Nutzlasten wesentlich erhöht werden, was bei zahlreichen Umnutzungen und bei Aufstockungen unvermeidbar ist, ist eine Bewertung des Gesamtverhaltens des Bauwerkes bei dynamischen Lasten, wie sie sich aus Erdbeben ergeben, notwendig. Erfolgt eine Bewertung des Erdbebenverhaltens nicht frühzeitig, entstehen empfindliche Kostenerhöhungen, die in die Substanz gehen.



Vielfach bedingen bauliche Umgestaltungen aber auch hohe Auflagen an den betrieblichen und baulichen Brandschutz, die nur schwer zu erreichen sind. Immer größer wird auch unsere Sensibilität gegenüber Umwelteinwirkungen. Dazu zählt das komplexe Feld der Bauakustik, aber auch Erschütterungen und die Sanierung von Altlasten und Gefahrenstoffen. Die Anforderungen an den Wärmeschutz sowie an die energetische Performance des Gebäudes sind bedingt durch eine ökologisch orientierte Gesetzgebung ohnehin hoch und werden nicht geringer. Die Tendenz zeigt in Richtung komplexer Gebäude- und Baustoffzertifizierungen, um den ökologischen Fußabdruck klein und die Transparenz hoch zu halten.