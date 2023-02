In der genannten Entscheidung hat sich der EuGH weiters auch mit dem Automatismus der Vergabesperre auseinandergesetzt. In Litauen führt die Meldung einer Schlechtleistung durch einen Auftraggeber (soweit dem Sachverhalt entnehmbar) unmittelbar zu einer Eintragung in das "Sperr-Register" und somit zur Unzuverlässigkeit in weiteren Vergabeverfahren. Wenig überraschend hat der EuGH dabei (erneut) ausgesprochen, dass ein derartiger Automatismus unzulässig ist. So hat der EuGH bereits in der Rechtssache Delta festgehalten, dass ein öffentlicher Auftraggeber einen Bieter nicht automatisch wegen früherer Schlechtleistungen ausschließen darf und auch nicht an die Beurteilung eines anderen öffentlichen Auftraggebers gebunden ist. Zusätzlich hat der EuGH in der Rechtssache HSC Baltic nun auch klargestellt, dass die Eintragung eines Unternehmens in ein solches "Sperr-Register" als Entscheidung eines Auftraggebers zu verstehen ist und daher dem betroffenen Unternehmen jedenfalls die Möglichkeit offenstehen muss, diese Entscheidung zu bekämpfen (bzw. einer Nachprüfung zuzuführen).