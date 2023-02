Die Makineo GmbH ist der Experte für die digitalen Baustellen und setzt neue Maßstäbe bei der Bauabwicklung. Im September 2022 setzte Makineo durch die Kooperation mit dem österreichischen Unternehmen Sodex Innovations einen weiteren großen Schritt zur vollvernetzten Baustelle. Diese automatisieren die Vermessung und Dokumentation auf Baustellen und erzeugen somit digitale Geländemodelle in Echtzeit.

Sodex Innovations hat sich auf das Vermessen direkt mit der Baumaschine spezialisiert und damit eine einzigartige Lösung – dem SDX-4DVision – für die Datenerfassung im Tiefbau geschaffen. Mit moderner Laser- und Kameratechnologie, die direkt auf den Maschinen verbaut wird, wird bereits während dem Arbeiten das Gelände vermessen. So werden in Echtzeit 3D-Modelle des Geländes erstellt, welche zudem die bewegten Kubikmeter zeigen bzw. den ersten Schritt Richtung automatisierte BIM-Modelle setzt. Ohne weitere Arbeitsschritte oder manuelle Vermessung kann so dokumentiert und abgerechnet werden. Damit setzt die Makineo GmbH auf die nächste Generation der Bauvermessung.



„Als starke Partner für starke Produkte bereichern wir unser Portfolio mit einer weiteren innovativen Lösung: dem Sodex System. Somit sind unsere Kunden gerüstet für die Herausforderungen von heute wie morgen!", sagt Jan Hakert – Geschäftsführer der Makineo GmbH. Auch für Ralf Pfefferkorn, CEO der Sodex Innovations GmbH, ist die Zusammenarbeit mit Makineo von großer Bedeutung. "Mit ihrer jahrelangen Erfahrung im Bereich der Digitalisierung von Baustellen ist das Team Makineo der optimale Partner für unser Produkt."