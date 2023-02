Der Wiener Stadterneuerungspreis wird in drei Kategorien vergeben. In die Kategorie „PIONIER LEISTUNG“ werden Projekte zugeteilt, die durch Innovationsgeist hervorstechen – von der erstmaligen Anwendung neuer Bauweisen, Baustoffe oder Gebäudetechnologien bis hin zu Zukunftsbereichen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Bau. Markante Vorzeigeprojekte wiederum gehen in der „BRAVOUR LEISTUNG“-Wertung ins Rennen. Dabei handelt es sich um Revitalisierungsprojekte, die das Stadtbild verbessern und wesentlich zur Stadtentwicklung beitragen – von nachhaltiger Bauweise über Nachverdichtung bis hin zur Barrierefreiheit. Außergewöhnliche Projekte Wiener Baumeister werden wiederum in der Kategorie „WIENER MEISTER LEISTUNG“ prämiert – von der Anwendung alter Handwerkskunst über deren Neuinterpretation bis hin zu wegweisenden Einzel- und Teilleistungen.