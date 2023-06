Wie am Beispiel Kika-Leiner zu sehen, ist der Arbeitsmarkt derzeit noch einigermaßen robust und in der Lage, auch größere Störungen aufzufangen. Dennoch ist die Tendenz negativ und der Ausblick beunruhigend.



Klar ist – angeblich –, dass die momentane Situation völlig unerwartet eingetreten und angesichts des unglücklichen Zusammentreffens einer weltweiten Pandemie, eines verstopften Meereskanales und dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine leider unvermeidbar gewesen wäre.



Bei all dem furchtbaren menschlichen Leid von Millionen Pandemietoten und Kriegsopfern muss aber festgehalten werden, dass die Ursachen weiter zurück reichen und die genannten Katastrophen eher Anlassfälle denn Problemursprung sind. Oder anders herum, Europas strukturelle Probleme wären – vielleicht etwas später und etwas weniger drastisch - auch ohne die Katastrophen der letzten Jahre noch in den 2020ern aufgebrochen.