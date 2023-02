Der Abschwung im Wohnbau ist vor dem Hintergrund von drei aufeinanderfolgenden Jahren mit rückläufigen Baubewilligungszahlen wenig überraschend: Seit dem Höchstwert im Jahr 2019, mit über 70.000 Wohneinheiten in neuen Gebäuden hat sich das Niveau kontinuierlich gesenkt, und wird im Jahr 2022 wohl nur mehr rund 50.000 Einheiten erreichen. Die Schwäche im Wohnungsneubau machte sich auch bereits im Jahresverlauf 2022 in Form eines mäßigen Hochbaus bemerkbar. Das Baunebengewerbe, welches heuer noch eine relativ günstige Entwicklung verzeichnet, wird den schwächeren Wohnungsneubau ab 2023 zu spüren bekommen.



Die Konjunkturaussichten im Tiefbau sind demgegenüber für die kommenden Jahre deutlich positiver. Nachdem dieses Segment bereits vergleichsweise stabil durch die COVID-19 Pandemie gekommen ist, sind auch für die nächsten Jahre weitere Impulse absehbar. Ne-ben dem Investitionsbedarf in erneuerbare Energien, die neben den ökologischen Zielvorgaben (Stichwort „Fit for 55“) unter anderem von den aktuell hohen Preisen für fossile Energieträger profitieren, sind auch im Zuge des Breitbandausbaus weitere Impulse für den Tiefbau absehbar. Hinzu kommt der stetige Ausbau der Bahninfrastruktur gemäß dem zuletzt verabschiedeten Rahmenplan 2023 - 2028.

Fit for 55 - die große Diskussion über den Städtebau der Zukunft finden Sie HIER!

Große Unsicherheit besteht in der weiteren Entwicklung des sonstigen Hochbaus, der stärker als andere Segmente der Bauwirtschaft von der gesamtwirtschaftlichen Konjunkturlage abhängig ist. Hier deuten alle Prognosen auf eine markante Abschwächung hin: Die letzte WIFO-Prognose vom Oktober 2022 geht von einer Stagnation von 0,2% im Jahr 2023, und einer nur wenig dynamischen Erholung auf 1,0% bzw. 1,1% in den Jahren 2024 und 2025 aus. Entsprechend der sehr verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Dynamik ist auch im sonstigen Hochbau nur mit geringen Wachstumsraten im Bereich von knapp 1% in den nächsten Jahren zu rechnen.