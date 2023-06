Ok, nächster „Ausweg“: Ich reise zurück in die Regulatorik von 1955. Dann ist die lästige Nachhaltigkeit und der ganze andere Krams nicht dabei, ich kann wieder ohne Seilsicherung über Träger balancieren - Schwund ist ja bekanntlich immer.



So, und jetzt mal ohne verbale Natronlauge.



Die Dauer vom Brachland/Acker bis zur Fertigstellung von Wohnungen liegt in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren aufgrund von zunehmender Anforderungskomplexität, Regulatorik und mannigfaltigen Einspruchs“fenstern“. Können wir uns das als Gesellschaft erlauben?



Dennoch: Qualitätsansprüche sind auch ein Maß für den gesellschaftlichen Reifegrad, und auch die heutigen Anforderungen sind beherrschbar – mit systematisierten, skalierbaren Lösungen, digitaler Transparenz und innovativen Materialien.

